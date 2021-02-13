Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - Yeniden
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Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - Yeniden

13.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:16
Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - Yeniden

Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - YenidenANKARA'da, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheliden, 9'u gözaltına alındı.

Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - Yeniden

ANKARA'da, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheliden, 9'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK- PYD/YPG'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Başkent'te yaşayan Suriye uyruklu 10 kişinin, geçmiş dönemde Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt adına kurye-işbirlikçilik yaptıkları yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, 1 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.PKK/KCK-PYD/YPG'nin, etkin istihbarat ve başarılı operasyonlarla malzeme ve eleman aktarımında kullandığı yurtiçindeki kurye/işbirlikçi ağının deşifre edildiği, özellikle Suriye'den sığınan mülteciler üzerinden yeni bir milis-işbirlikçi ağı oluşturma gayreti içinde olduğu belirtildi.

Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - Yeniden
Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 9 gözaltı (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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