Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmakapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma
kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi. - ANKARA