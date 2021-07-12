Ankara'da PKK/KCK'lı terörist yakalandı

ANKARA'nın Bala ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu O.E. yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu O.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma' suçundan aranan yabancı uyruklu O.E.'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak, Bala'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu O.E. geçen hafta çarşamba günü Bektaşlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı