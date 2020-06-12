Ankara'da PCR ve antikor testleri hız kesmeden devam ediyor
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Ankara'da PCR ve antikor testleri hız kesmeden devam ediyor

Ankara'da PCR ve antikor testleri hız kesmeden devam ediyor Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak için Sağlık Bakanlığı tarafından 13 ilde antikor testine başlandı.

12.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:06

Ankara'da PCR ve antikor testleri hız kesmeden devam ediyor

ANKARA - Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak için Sağlık Bakanlığı tarafından 13 ilde antikor testine başlandı. Pazartesi günü itibariyle ise 81 ilde antikor testi uygulamasına geçilecek.

Sağlık Bakanlığı, 13 ilde antikor testine başladı. 15 Haziran'dan itibaren yurt genelinde uygulanacak olan testle amaç, Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın antikor testiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından 30 Haziran Salı gününe kadar sürecek sahada veri toplama süreci başladı. Ankara'nın da içinde bulunduğu 8 pilot ilde başlatılan uygulamada, 11 Haziran itibariyle 5 ilin daha eklenmesiyle antikor testi uygulanan il sayısı 13'e çıktı. Antikor çalışmaları 15 Haziran Pazartesi günü ülke genelinde yapılmaya başlanacak.

Sahada görev alan sağlık ekipleri, Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde belirlenen haneleri ziyaret ederek, antikor testi için numune toplamaya başladı. Daha önce belirlenen listelerdeki aileleri ziyaret eden sağlık ekipleri, uygulamayı kabul eden hanede bulunan kişiye anket soruları yöneltiyor ve ilgili testi gerçekleştirmek için numune alıyor.

Ekipler tarafından burundan numune ve kan örneği alınarak uygulanan PCR testi sonuçları ise kişinin e-nabız uygulaması üzerinden ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden öğrenilebiliyor.

"Ankara'da 4 bin test hedefleniyor"

Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuba Yiğit, korona virüs pandemisi dolayısıyla Türkiye'de testlerin hızlı bir şekilde uygulanmaya başlandığını söyleyerek, "Pozitif vakalar ve temaslarıyla ilgili güzel önlemler aldık. Filyasyon çalışmalarını da sahada yürütüyoruz. Bakanlığımız toplumsal bağışıklığı ölçmek için yeni bir çalışma da başlattı. Toplumsal bağışıklığı da örneklem yöntemiyle tespit edeceğiz. TÜİK tarafından belirlenen adreslere homojen bir şekilde dağılan adreslere ilçe sağlık müdürlüğü personelimiz intikal ediyorlar. Kişilerden onay alıyorlar, kabul eden kişilere PSR testi ve antikor testi uyguluyoruz. Anket sorularını da yönelttikten sonra tüm veriler toplanarak toplumumuzun korona virüsle ilgili bağışıklık tablosunu görmeyi hedefliyoruz. Ankara'da 4 bin test hedefleniyor Belirlenen adresler var her adresinde yedeği var. Gittiğimiz adreste kişiye ulaşamazsak ya da kişi kabul etmezse testi yapmayı diğer 2 adrese başvuruyoruz. Dünyada sanırım böyle bir çalışma yürüten başka bir ülke yok" diye konuştu.

"Dünya genelinde sağlık sektörü çökmüşken Türkiye'de bu tür adımlar bizi sevindiriyor"

Antikor ve PSR testinin yaptırılmasını kabul eden Hikmet Dalyan, "Dünya genelinde böyle bir çalışma sadece Türkiye'de olduğu çok şanslıyız. Sağlıkçılarımız çok güzel çalışıyorlar. Dünya genelinde sağlık sektörü çökmüşken Türkiye'nin böyle adım atması bizi sevindiriyor. Az önce burun ve ağızdan geniz akıntısı ve kan testi aldılar. Geçmişte korona virüs geçirip geçirmediğim ölçülecek" ifadelerini kullandı.

"Pozitif çıkan vakalar sonrasında tedirginlik yaşamıyoruz"

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak çalışan ve sahada aktif olarak görev alan Dr. Sinem, "Vatandaşlar bizleri gördüğünde seviniyorlar. Evlerine kadar gidiyoruz. Daha önce covid geçirip geçirmediklerini öğrenmeleri açısından gittiğimiz için bizi güzel karşılıyorlar. Pozitif çıkan vakalar da oluyor. Biz gerekli önlemlerimizi aldığımız için pozitif çıkan vakalar sonrasında tedirginlik yaşamıyoruz" dedi.

Ankara'da PCR ve antikor testleri hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İHA

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