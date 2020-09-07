Ankara'da pazarda maske ihlali
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Ankara'da pazarda maske ihlali

EN çok koronavirüs vakasının görüldüğü Ankara'da bulaş riskinin yoğun olduğu pazarlarda esnaf ve vatandaşların kimisi maske-sosyal mesafe kuralına uyarken kimisi de uymadı.

Ankara'da pazarda maske ihlali
07.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:53

EN çok koronavirüs vakasının görüldüğü Ankara'da bulaş riskinin yoğun olduğu pazarlarda esnaf ve vatandaşların kimisi maske-sosyal mesafe kuralına uyarken kimisi de uymadı.

Koronavirüs vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Ankara'da vatandaşların maske ve  mesafe kuralına yer yer uymamaları dikkat çekiyor. Özellikle bulaş riskinin yoğun olduğu yerler arasında bulunan pazarlarda zaman zaman ihlaller meydana geliyor. Çankaya ilçesi Dikmen semtindeki pazarda esnaf ve vatandaşların büyük bölümü maske ve sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının uymadığı görüldü. Alışveriş yapan vatandaşlar ile esnaf arasında bazılarının maske takmadığı, bazılarının ise çene altına taktığı veya sadece ağızlarını kapattığı görüldü.

Uzun yıllar pazarcılık yapan Mehmet Kayalı, pazar esnafı olarak kendi tedbirlerini aldıklarını; ancak vatandaşın tezgahtan seçim yapmak istemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Kayalı, "'Seçme yok' dediğimiz zaman çekip gidiyorlar. Biz bunlarla baş edemiyoruz. 'Elini vurma' dediğimiz zaman kırılıyorlar, alınıyorlar" dedi. Pazar esnafından Gökmen Akdursun ise müşterilerin kimisinin dikkatli davranırken kimisinin dikkatsiz davrandığını belirtti.

Kaynak: DHA

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