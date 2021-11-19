Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (3)

'DOĞAL GAZ BORUSUNA TÜP BAĞLIYORLAR'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yıkım çalışmaları süren binadan inceleme yaptı. Altınok, "Patlamanın nedeni ile ilgili itfaiye açıklama yaptı. Doğal gaz borusuna tüp bağlıyorlar. Bundan bir tane de olmaz. Zannediyorum 3-4 tane var. Bunların hepsinin patlamasıyla olur. Bina yığma, eski bir bina. Bundan dolayı da buranın tamamını kentsel dönüşüme almıştık. Dolayısıyla yığma değil de betonarme bir bina olsa bu olmazdı. Hızla eskiyen bu tür yapıların kentsel dönüşüme alınması lazım. Kentsel dönüşüme bir an önce hız verilmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden Muhammed Kahtan ile kızı Melek Kahtan için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baba ve kızı, ikindide kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.