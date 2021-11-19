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Son dakika haber | Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2)

Son dakika haberi: Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2)PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAnkara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı, 3 katlı binada meydana gelen patlama, caddedeki fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA (DHA) - Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2)

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı, 3 katlı binada meydana gelen patlama, caddedeki fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla çıkan yangın ve caddedekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca patlamanın ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların da sedyeyle ambulansa taşındığı görüldü.Öte yandan binanın yıkım işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber | Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2)

Son dakika haber | Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2)

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