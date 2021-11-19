ANKARA (DHA) - Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir kısmı çöken, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 3 katlı binada yıkım çalışması başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirterek, "Önce doğal gaz zannediliyor; ama tüp patlaması olduğu kesinleşti" dedi.

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nda dün saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yangın çıkan binanın bir bölümü, taşıyıcı kolonların yıkılması sonucu çöktü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürerek enkaz altında kalan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Muhammed Kahtan (35), Usame Kahtan (5), Melek Kahtan (2) ve Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap'ı (25) yaralı olarak çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek Kahtan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlamanın olduğu dairede doğal gaz hattının bulunmadığı, enkazda üst kısmı parçalanmış mutfak tüpünün patlamaya sebep olduğu belirlendi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık soruşturmasında da patlamanın meydana geldiği dairede doğal gaz olmadığı, patlamaya tüpün neden olduğu belirlendi. Dairede meydana gelen ölümlerin yanma sonucu değil, basınç sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu tespit edildi.

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Buğra OLAÇ- Burak TEKİN- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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