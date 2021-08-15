Ankara'da patlama mı oldu? Ankara Kızılay'da patlama oldu mu?
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Ankara'da patlama mı oldu? Ankara Kızılay'da patlama oldu mu?

Ankara'da patlama mı oldu? Ankara Kızılay'da patlama oldu mu?
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Ankara'da patlama mı oldu? Son saatlerde vatandaşlar tarafından Ankara'da patlama mı oldu konusu merak edilmekte. Peki, Ankara'da patlama mı oldu? Ankara Kızılay'da patlama oldu mu?

Ankara'da patlama konusu internette vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer almakta. Vatandaşlar "Ankara'da patlama mı oldu? Ankara Kızılay'da patlama oldu mu?" sorularını aratmakta. İşte detaylar...

ANKARA'DA PATLAMA MI OLDU?

Ankara'da şu an için patlama ile ilgili bir bilgi ya da resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızı tedirgin edecek bir durum bulunmamaktadır.

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