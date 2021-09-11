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Ankara'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Uğurcan Süleymanoğlu, parkta uğradığı kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Uğurcan Süleymanoğlu, parkta uğradığı kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, parkta Uğurcan Süleymanoğlu'na tabanca ile ateş ederek kaçtı. Başına isabet eden mermiyle yaralanan Süleymanoğlu, yere yığıldı. Süleymanoğlu, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uğurcan Süleymanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


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