Ankara'da park halindeki yanan iki araç kullanılamaz hale geldi
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Ankara'da park halindeki yanan iki araç kullanılamaz hale geldi

Ankara'da park halindeki yanan iki araç kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde park halindeki bir şirkete ait minibüste yangın çıktı. Alevler bir süre sonra başka bir otomobile de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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