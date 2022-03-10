Ankara'da özel halk otobüsü esnafı kontak kapattı

ANKARA (DHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve minibüsçüler esnafının toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle kontak kapatmasına ilişkin açıklama yaptı. Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafının ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de yetersiz kaldığı gerekçesiyle belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini belirten Yavaş, "Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Şunun da tekrar altını çizmek istiyorum. Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu belediyeler değil devlet, yasayla belirlemektedir. Dolayısıyla bizim belediye olarak kanunen burada bir söz hakkımız yoktur" dedi.

'DESTEK TEKLİFİMİZİ MECLİS GÜNDEMİNE ALACAĞIZ'

Başkan Yavaş, dolmuş ücretlerinin ilgili esnaf odası aracıyla belirlendiğini ve valilik tarafından onaylandığını belirterek, "Dolmuşçu esnafı 16 Şubat tarihinde zam taleplerini odaya bildirmiş ancak halen karar alınmamıştır. Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Özel halk otobüslerinin fiyat artış kararı ise Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde alınmaktadır. Belediye olarak, hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması adına, kişi başına maliyet yaklaşık yüzde 70 artmış ve 10,5 lira olmuşken, uygulamada yüzde 44 artışla, 6,5 lira olması için teklif götürülecektir. Aradaki fark, sadece otobüs kullanan vatandaşlarımızdan çıkmaması adına, belediyemiz tarafından sübvanse edilecektir. Ayrıca devlet tarafından kanunen otobüsü ücretsiz kullanma hakkı verilen yolcular için, 199 adet özel halk otobüsleri esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, 134 adet özel toplu taşıma araçları esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, 207 adet validatörü bulunan ilçe özel toplu taşıma araçları esnafına ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira destek olunması teklifimizi de belediye mMeclisi gündemine alacağız. 200 adet validatörü bulunmayan ilçe özel toplu taşıma araçları esnafı ile 2 bin 231 adet dolmuşçu esnafına ise validatör takmaları halinde destek verilecektir. Bu desteklerin tamamı esnafın zararını önlemek, bilet ücretlerini düşük tutarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve ücretsiz binme hakkı bulunan şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüslerde karşılaştıkları kötü muamelenin önüne geçmek amacıyla yapılacaktır" diye konuştu.

'GEREKİRSE BİR BÜYÜK PROJEYİ ASKIYA ALIRIZ'

Başkan Yavaş ayrıca, "Şunun da bilinmesini isterim ki, bu tekliflerin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadesini kullandı.