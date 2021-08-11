Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde otoyol kenarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde otoyol kenarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülen yangından yaklaşık 10 ağaç zarar gördü.

Ankara Çevre Yolu kenarında Elvankent varyantı yakınındaki çamlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler araçlarını durdurarak, yangın söndürme tüpleri ve su bidonları ile müdahale etti. Vatandaşların çabası yeterli olmayınca ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 10 çam ağacı zarar gördü.

Öte yandan, yangının kasten çıkarıldığı iddia edilirken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı