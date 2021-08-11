Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı
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Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, otoyol kenarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, otoyol kenarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülen yangında yaklaşık 10 ağaç zarar gördü.

Ankara Çevre Yolu kenarında Elvankent varyantı yakınındaki çamlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören sürücüler, araçlarını durdurup, yangın söndürme tüpleri ve su bidonları ile müdahale etti. Vatandaşların çabası yeterli olmayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 10 çam ağacı zarar gördü. Öte yandan; yangının kasten çıkarıldığı iddia edilirken, polis sabotaj iddialarını araştırıyor.


Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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