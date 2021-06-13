ANKARA'DA OTOPARKTA KAVGA KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ

ANKARA'da, kaçak olduğu belirlenen otoparkta çıkan kavgada Deniz B. (56) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ufuk Kutlu (61) yaşamını yitirdi.

ANKARA'da, kaçak olduğu belirlenen otoparkta çıkan kavgada Deniz B. (56) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ufuk Kutlu (61) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'ta bulunan kaçak otoparkta meydana geldi. İddiya göre, otoparkta alkol alan Ufuk Kutlu ile Deniz B., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Deniz B., yanında bulunan pompalı tüfekle Ufuk Kutlu'ya 3 el ateş etti. Kutlu saçmaların isabet etmesiyle yere yığılırken, Deniz B. ise silahı bırakarak kaçtı.

Silah seslerinı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kasıklarından vurulan Ufuk Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğe ise emniyet ekipleri tarafından el konuldu.

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Deniz B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı