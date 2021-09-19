Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla düzenlenen 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği kapsamında Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde bisiklet konvoyu oluşturuldu.

ANKARA'da '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla düzenlenen 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği kapsamında Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde bisiklet konvoyu oluşturuldu. Etkinlikte konuşan Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet "Hollanda'nın nüfusu 17 milyon. 22 milyon ise bisikleti var. Kentlerde elektrikli, dağ, şehir bisikletleri olmak üzere birçok bisiklet var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 200 kişilik grup, trafiğe kapatılan Aşkabat Caddesi'nde bisiklet sürdü.

'DAHA FAZLA BİSİKLETE BİNMEMİZ GEREK'

Etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, toplu taşıma araçlarının güvenli ve emniyetli olduğunu belirterek, "Emisyonların azaltılması ve hayatımızı daha sağlıklı hale getirebilmek için gereklidir. Bu da bir davranış değişikliği gerektirir, bunun içinde daha fazla bisiklete binmemiz, daha fazla toplu taşımayı kullanmamız ve daha fazla yürümemiz gerekir. Bunun sonucu olarak yol kazalarında ve hava kirliliğinde önemli bir azalma olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda yatırımlar yapmaktadır. Biz de Avrupa Birliği olarak sizlerle akıllı kentsel hareketlilik planı üzerinde çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise Hollandalıların bisiklet sürmeyi çok sevdiklerini belirterek "Hollanda'nın nüfusu 17 milyon. 22 milyon ise bisikleti var. Kentlerde elektrikli, dağ, şehir bisikletleri olmak üzere birçok bisiklet var. Herkes bisiklete biniyor. Ankara'da ne kadar çok bisiklete binersek çevre için daha iyi olacak" diye konuştu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da Ankara'da trafikte 1 milyon 600 bin adet araç olduğunu belirterek, hava kirliliği ve karbon emisyonunun azalması için bu rakamın düşmesi gerektiğini söyledi.

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan Binali Yıldırım
Magazin Bergen Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Cansu Dere Sergen Yalçın Marcao Mesut Özil Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:14:20. #1.12#