Ankara'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
24.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:30
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ayhan Üstün'ün kullandığı 06 JOM 37 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Eski Terminal Kavşağı'nda, Kemal Aydoğdu idaresindeki 26 B 7182 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Aydoğdu ve yanındaki Burhanettin Aydoğdu ile diğer araçtaki Özcan Korkmaz yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA