Ankara'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayhan Üstün'ün kullandığı 06 JOM 37 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Eski Terminal Kavşağı'nda, Kemal Aydoğdu idaresindeki 26 B 7182 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Aydoğdu ve yanındaki Burhanettin Aydoğdu ile diğer araçtaki Özcan Korkmaz yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA