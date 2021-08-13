Ankara'da otomobilin üzerine ağaç devrildi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Başkent'te öğle saatlerinde kısa süre yağan yağmurun ardından rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51'inci sokak ta bulunan bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.O anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Kaldırımda kimsenin olmadığı anda ağacın devrildiği görülürken, ağacın devrilmesinden sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver