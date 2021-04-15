Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Çabuk'un kullandığı 06 VIR 62 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sürücü Çabuk ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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