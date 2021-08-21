Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alt geçit girişinde bulvarın karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alt geçit girişinde bulvarın karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Turgut Özal 2 Bulvarı Siteler Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, bulvardan karşıya geçmek için alt geçidin girişinde yola çıktı. Bu sırada Akköprü yönünde giden N.K.C. yönetimindeki 06 BNU 948 plakalı otomobil, yayaya çaptı. Otomobil, yaklaşık 50 metre uzaklıkta durabilirken. yaya ise alt geçit duvarının doğru sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü N.K.C. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bulvarın şehir merkezi yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ve kazaya karışan otomobilin bulvardan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.


Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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