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ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30'da Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal-2 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için bulvarı kullanan Volkan Ercan'a, Erkan Yegen idaresindeki 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı. Ercan, çarpmanın etkisiyle yolun ortasında bulunan refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan'ın cansız bedeni Adil Tıp Kurumu morguna kalıdırılırken, otomobil sürücüsü  Yegen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Yayaya çarpan otomobil

-Hayatını kaybeden Ercan'ın cenazesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar


ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

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