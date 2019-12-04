Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

04.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:03

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Meral Çevik (35) yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi Devlet Karayolu, Gazipaşa kavşağında meydana geldi. Fevzi Kaya yönetimindeki 06 BFL 75 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Çevik'e çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yere düşen Meral Çevik, yaralandı. Çevik, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Çevik, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA