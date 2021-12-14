Ankara'da otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

KEÇİÖREN, ANKARA (AA) - Başkentte 28 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

E.A'nın kullanımı ve satışı kırmızı veya yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hapları yüklü miktarda temin ederek Keçiören ilçesinde sattığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

E.A, A.P. ve T.A'nın bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Güçlükaya Mahallesi Zileliler Sokak'ta durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada kolilere gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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