Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

31.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:37
Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobilin, başka bir otomobilden yolcu alan taksiye çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti,1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobilin, başka bir otomobilden yolcu alan taksiye çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti,1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 19.30 sırlarında Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden Çağlar Aslantaş yönetimindeki 06 BCE 160 plakalı otomobil, Akköprü metro istasyonu yakınındaki virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, Duran K.'nın kontrolündeki 06 BYU 332 plakalı otomobilden yolcu alan Erol A. yönetimindeki 06 T 4011 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi de yolcu alığı otomobile çarptı. 3 aracın  da hasar aldığı zincirleme kazada, 06 BCE 160 plakalı otomobilin sürücüsü Aslantaş, kaza yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Erol A., otomobil sürücüsü Duran K. ve yolculardan Ali K. yaralandı. 

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Çağlar Aslantaş'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak trafik akışını yavaşlattı. Hurdaya dönen 3 aracın da yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.


Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da otomobil yolcu alan taksiye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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