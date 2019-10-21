Ankara'da otomobil takla attı: 5 yaralı
Ankara-İstanbul yolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara-İstanbul yolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Barış E'nin kullandığı 06 KVE 01 plakalı araç İstanbul yolu üzerinde kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.