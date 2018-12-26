Ankara'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü

Ankara'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı.

Ankara'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avdanlı mevkisinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise yaşamını yitirdi.

(Bedri Sinan Taşpınar/İHA)

Kaynak: İHA
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