Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.

Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
03.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:37

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada otomobil sürücü hayatını kaybederken, durakta bulunan bir kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı Altınova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez istikametine seyreden K.K. (46) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp otobüs durağındaki R.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü K.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, otobüs durağında aracın çarptığı R.Y.'nin ise yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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