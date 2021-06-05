Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
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Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı

Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, otomobilin minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, otomobilin minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Yakup D. yönetimindeki 06 CFY 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa B.'nin kullandığı 06 C 5133 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüler ile minibüsteki Zeki A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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