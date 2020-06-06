Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde "U" dönüşü yapmak isteyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

06.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:33

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde "U" dönüşü yapmak isteyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesindeki Muhammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 M 1644 plakalı otomobilin sürücüsü A.S., cadde üzerinde seyrettiği sırada "U" dönüşü yapmak istedi. Dönüş sırasında A.S.'nin kullandığı otomobil ile M.C.E. yönetimindeki 06 BIR 906 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.C.E ile arkasında bulunan ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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