09.09.2019 05:34

Ankara'da otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı

ANKARA'da, alkollü olduğu iddia edilen Yasin Ç.?nin kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın zemin katındaki evin duvarına çarptı, 1 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yasin Ç. idaresindeki 06 BL 4381 plakalı otomobil, Nevşehir Caddesi üzerinden yokuş aşağı seyrederken, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Seval Caddesi'ne doğru hızla ilerleyen otomobil, önce kaldırıma ardından da cadde üzerindeki Umut Apartmanı'nın zemin katındaki dairenin duvarına çarpıp durdu. Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında delik açılırken, sürücü Yasin Ç. yaralandı. Gürültüyle yatağından fırlayan ev sahibi Sıtkı Güler'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yasin Ç.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YATAKTAN DÜŞTÜM'

Kaza esnasında evde yattığını belirten ev sahibi Sıtkı Güler, arabanın çarpmasıyla yatağından düştüğünü söyledi. Güler, 'İlk olayın ne olduğunu anlamadım. Daha sonra dışarı çıktık, bizde bir sorun yoktu ama şoför yaralanmıştı' dedi. Evde hasar tespiti yapan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA