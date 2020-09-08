Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Ankara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
08.09.2020 01:13 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:34

Ankara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.A. idaresindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesinde Suadiye Caddesi'nden Akın Caddesi istikametinde seyrederken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.P. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaynak: AA

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