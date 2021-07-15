Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı
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Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin, iki ticari taksi ile çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin, iki ticari taksi ile çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Olgunlar Caddesi ile Bankacı Sokak kesiştiği noktada meydana geldi. Bankacı Sokaktan Mithatpaşa Caddesi yönüne giden U.B. yönetimindeki 06 FC 021 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Mustafa K. yönetimindeki 06 T 6724 plakalı ticari taksiye ardından da M.B'nin kullandığı 06 T 2837 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü U.B., eşi Y.B. ve ticari taksi şoförü M.B. yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, U.B.'nin ambulansta sedyede yatan eşi Y.B.'nin ellerinden öperek moral vermeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'da otomobil 2 taksi ile birden çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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