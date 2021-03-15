Ankara'da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara'da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

15.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:39
Ankara'da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı.

Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi olay yerinde can vererek hayatını kaybetti.

Olay, Konya yolu çıkışı Bala kavşağında meydana geldi. Emir Eren Ertaş'a karşıdan karşıya geçmeye çalışırken "Köksallar" firmasına ait 33 DK 857 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada Emir Eren Ertaş olay yerinde can vererek hayatını kaybetti. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda sağlık, olay yeri inceleme ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ertaş'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - ANKARA

Ankara'da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Deniz Çakır Şevket Çoruh Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Halis Özkahya Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:44:00. #1.16#
title