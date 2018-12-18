Ankara'da Otobüsün Çarptığı 2 Avukat ve Gazi Yaralandı (2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDASincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, durakta yolcu alan belediye halk otobüsünün servis bekleyen avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarpıp sürüklemesi yer aldı.
Kaynak: DHA