Ankara'da otobüste yer 'vermeme' kavgası
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Ankara'da otobüste yer 'vermeme' kavgası

ANKARA'da, içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsünde, iddiaya göre vatandaşlar arasında yer vermeme kavgası çıktı.

Ankara'da otobüste yer 'vermeme' kavgası
20.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:37

ANKARA'da, içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsünde, iddiaya göre vatandaşlar arasında yer vermeme kavgası çıktı. Kameralara da yansıyan olayda, boğazı sıkılan bir kişinin, otobüsten zorla indirildiği görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kızılay-Çubuk seferini yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüse yeni binen yolculardan biri, iddiaya göre başka bir vatandaşın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Oturduğu yerden kalkmak istemeyen yolcu ile diğer kişi arasında kavga çıktı. Bunun üzerine otobüs sürücüsü, durakta durarak, kavga eden sürücülerin otobüsten inmesini bekledi. Yaşanan arbede anlarını da otobüsteki diğer vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çekti. Kameralara da yansıyan olayda, boğazı sıkılan bir yolcu, durakta duran otobüsten indirildi. Otobüs sürücüsü, tartışmanın bitmesiyle seferine devam etti.


Kaynak: DHA

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