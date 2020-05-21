Ankara'da otobüs terminalinde bayram yoğunluğu
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Ankara'da otobüs terminalinde bayram yoğunluğu

İÇİŞLERİ Bakanlığının Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni vermesinin ardından Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.

Ankara'da otobüs terminalinde bayram yoğunluğu
21.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:05
İÇİŞLERİ Bakanlığının Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni vermesinin ardından Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara bugün saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca geri dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Bunun üzerine e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin belgesini alan vatandaşlar, AŞTİ'ye akın etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, terminalde yoğunluk oluşturdu.

Terminalde otobüs bekleyen Kadriye Parlak (66), yaklaşık 10 aydır Ankara'da olduğunu ve çok sıkıldığını belirterek, çay toplamak için Rize'nin Pazar ilçesine gittiğini söyledi.Rize'ye gitmek için otobüs bekleyen Muammer Kocaman (68) da, "Çay üreticiyiz. Çaylarımızı topladıktan sonra biraz da tatil yaparak geri Ankara'ya döneceğiz. Buruk bir Ramazan geçiriyoruz, inşallah bu salgın biter ve huzurlu bir hayata döneriz" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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