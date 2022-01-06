Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Genel

Son dakika haberleri: Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde ise sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan EGO otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullancılar ise bu durumu eğlenceli buldu.

Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Son Dakika Haberleri

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