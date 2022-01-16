Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış

Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da EGO şoförü otobüsün içinde bulduğu 80 bin lirayı sahibine teslim etti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da EGO şoförü otobüsün içinde bulduğu 80 bin lirayı sahibine teslim etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sincan-Ulus hattı EGO otobüsünde yolculuk eden Servet Ege ineceği sırada 80 bin lira parasının olduğu çantayı koltukta unuttu. Ege'nin kaybettiği 80 bin lirayı koltukta bulan EGO Şoförü Barış Koç ise para dolu çantayı, bağlı olduğu 5. Bölge Otobüs İşletme Müdürlüğüne teslim etti. Parasının bulunduğunu öğrenen Ege, 5. Bölge Otobüs İşletme Müdürlüğüne giderek 80 bin lirasını şoför Koç'tan teslim aldı. - ANKARA

Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış

Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış

Lüks evlerin olduğu mahalleye dadanan hırsızlar suçüstü böyle yakalandı

Lüks evlerin olduğu mahalleye dadanan hırsızlar suçüstü böyle yakalandı

 Kediye çarpmamak için manevra yapıp bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Kediye çarpmamak için manevra yapıp bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ankara'da EGO şoförü otobüsün içinde bulduğu 80 bin lirayı sahibine teslim etti.

title