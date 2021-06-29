Ankara'da oto hırsızlığı suçundan aranan 3 şüpheliden 2'si yakalandı
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Ankara'da oto hırsızlığı suçundan aranan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Ankara'da oto hırsızlığı suçundan aranan 3 şüpheliden 2'si yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde oto hırsızlığından aranan 3 şüpheliden 2'si jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde oto hırsızlığından aranan 3 şüpheliden 2'si jandarma ekiplerince yakalandı.

Sincan ilçesinde 26 Haziran günü Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otomobilin çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalarda oto hırsızlığı olayını H.M. ve G.M. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli 2 şahsın bir çok hırsızlık suçundan arandıkları ve çalıntı aracın şüpheli şahısların ikamet adresinde olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla H.M. ve G.M. adlı şüphelilerin ikametine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli H.M yakalanırken, ikamette bulunan diğer bir şahıs S.M.'nin sorgusu yapıldığı 5 farklı oto hırsızlık olayına karıştığı, adına kayıtlı aracın Ankara'da 5 farklı oto hırsızlığı suçunda kullanıldığı tespit edildi. İkamette yakalanan şüpheli H.M. ve S.M. adli işlem başlatılırken, G.M.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Çalınan otomobil ise işlemlerinden sahibine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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