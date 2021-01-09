Ankara'da, Osmanlı dönemine ait 900 gümüş sikke ele geçirildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ile 2 gümüş bileklik ele geçirildi.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ile 2 gümüş bileklik ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beypazarı Dibecik mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda H.Ç. ve E.K. isimli kişilere ait araçta arama yapıldı. Aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen, 900 gümüş sikke ve 2 gümüş bileklik ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, H.Ç. ve E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı