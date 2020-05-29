Ankara'da 'örümcek' paniği
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Ankara'da 'örümcek' paniği

ANKARA'da, sokakta görüntülenip, sosyal medyada paylaşılan uğur böceği örümceği (Eresus cinnaberinus) paniğe neden oldu.

Ankara'da 'örümcek' paniği
29.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:49

ANKARA'da, sokakta görüntülenip, sosyal medyada paylaşılan uğur böceği örümceği (Eresus cinnaberinus) paniğe neden oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Çobanoğlu, "'Tamamen zararlı' diyemeyiz ama zehirli türleri de var. Çıplak elle dokunduğumuzda toksin verdiği için kaşıntı ve aşırı hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir" dedi.

Gölbaşı ilçesinde oturan Aslıhan Susuz (35), önceki gün oğlu Rüzgar'ı (8) sokakta gezdirirken, önce uğur böceği sandığı canlıyı fark etti. Susuz, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, eve döndüğünde internette araştırma yaptı. Susuz, görüntülediği canlının zehirli türleri de olan uğur böceği örümceği (Eresus cinnaberinus) olduğunu öğrendi. Susuz, daha sonra örümceğin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Bazı sosyal medya hesaplarında da tekrar paylaşılan örümcek, paniğe neden oldu. Bazı kullanıcılar, örümceğin zehirli olduğunu öne sürerek, tedbir alınmasını istedi.

Ev kadını Aslıhan Susuz, oğlu ile gezerken örümceği fark ettiğini söyleyerek, "Kırmızı renkteydi, uğur böceğine benziyordu. Ayak ve kollarının olduğu kısımlar zebra gibi siyah beyaz desenliydi. Arka ayakları turuncu beyaz gibiydi. İlk defa gördüğüm bir örümcek türüydü" dedi.Susuz, görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra çok kişinin hayvanın zehirli olup olmadığını sorduğunu dile getirdi. 'ZEHİRLİ TÜRLERİ DE VAR'

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Çobanoğlu da örümceğin görüldüğü yere giderek incelemede bulundu. Canlının 'Eresus cinnaberinus' cinsi örümcek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Susuz, bu örümceklerin bazı türleri hariç zararlı olmadığını söyledi. Çobanoğlu, "'Tamamen zararlı' diyemeyiz; ama zehirli türleri de var. Türden türe fark etmek üzere zehirli de olabilir. Çıplak elle dokunduğumuzda toksin verdiği için kaşıntı ve aşırı hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir. Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülür. Vatandaşlarımız bu örümcekleri görünce öldürmesinler, bilmeden faydalı canlıları da öldürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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