Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

ANKARA'da belirli mesire alanları hariç ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında yasaklandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ise belirtilen tarihler arasında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklandı.

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin kararlar aldı. Valilikten yapılan duyuruya göre; kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı. İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaklandı.

MANGAL YASAĞIOrmanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzeri maddelerin yakılması yasaklandı. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00 ile ­20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklandı. ANIZ YAKIMINA YASAKOrman Yasası kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde anız, bağ, ­bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.BELEDİYELER İŞ MAKİNELERİNİ HAZIR BULUNDURACAKEnerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlütedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve ormankolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarakyangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver