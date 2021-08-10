Ankara'da ormanlar için 'cam şişe toplama timi' kuruldu
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Ankara'da ormanlar için 'cam şişe toplama timi' kuruldu

Ankara'da ormanlar için 'cam şişe toplama timi' kuruldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da ormanlar için 'cam şişe toplama timi' kurulduANKARA'nın Keçören ilçesinde belediye, ormanlık bölgelerde yangına neden olan cam kırıklarını toplamak için 'cam şişe toplama timi' kurdu.

Ankara'da ormanlar için 'cam şişe toplama timi' kuruldu

ANKARA'nın Keçören ilçesinde belediye, ormanlık bölgelerde yangına neden olan cam kırıklarını toplamak için 'cam şişe toplama timi' kurdu. Tim bir günde bin 900 kilogram cam materyal topladı.

Keçiören Belediyesi, son dönemde yoğunlaşan orman yangınlarına karşı önlemlerini artırdı. Bu kapamda ormanlık bölgelerde yangına neden olan cam parçalarını toplamak için belediye bünyesinde 'cam şişe toplama timi' kuruldu. 45 personelden oluşan tim, ormanlık alanalarda temizlik çalışmalarına başladı. 8 araçla gerçekleştirilen çalışmada, 1 günde 1 ton 900 kilo cam materyal toplandı. Ekipler, ilçedeki ormanlık alanları karış tarayarak yaptıkları mıntıka temizliğinin ardından toplumsal farkındalık oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılığı artırmak için çöp poşetlerine koydukları cam atıklarıyla 'atma', 'yakma pişman olma' yazdılar.

'DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ OLDUĞUNU BİLMELİYİZ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ormanları ve doğayı korumak için yaptıkları çalışmanın toplumsal bilinci artırmak açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Bilinçsizce doğaya bırakılan cam şişe benzeri materyaller yangının temel nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken biz de ilçemizde bulunan ormanlık alanları korumak ve olası yangınların önüne geçmek için 'cam şişe toplama timi' kurduk. Bu sayede yüzlerce kilo cam atığını doğamızdan arındırarak geri dönüşüm merkezimize taşıdık. Sadece kendimize karşı değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. El ele vererek eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak, çocuklarımızı daha yeşil bir Türkiye'de yaşatmak en önemli hedeflerimizden biridir. Keçiören Belediyesi olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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