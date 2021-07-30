Ankara'da orman yangınlarına karşı tedbir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da orman yangınlarına karşı tedbir

Ankara'da orman yangınlarına karşı tedbir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

ANKARA'da, ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ankara Valiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, çeşitli illerdeki yangınlar sonrası kentteki ormanlarda çeşitli tedbirler alındı. Ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile polis ve jandarma ekiplerince gerekli tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.Öte yandan ormanlık alanlara girişle ilgili kentte herhangi bir yasaklama kararı olmadığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da orman yangınlarına karşı tedbir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:04:25. #1.14#

title