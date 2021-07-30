Ankara'da orman yangınlarına karşı tedbir

ANKARA'da, ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

ANKARA'da, ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ankara Valiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, çeşitli illerdeki yangınlar sonrası kentteki ormanlarda çeşitli tedbirler alındı. Ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile polis ve jandarma ekiplerince gerekli tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.Öte yandan ormanlık alanlara girişle ilgili kentte herhangi bir yasaklama kararı olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı