Ankara'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Ankara'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorAnkara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA