Ankara'da orman yangınına müdahale sürüyor
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Ankara'da orman yangınına müdahale sürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı.

Ankara'da orman yangınına müdahale sürüyor
31.08.2020 04:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 04:17

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Alevlere 2 uçak 68 Arazöz 5 dozer 1 yönetim helikopteri ile müdahale ediliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, 2 uçak, 68 Arazöz, 5 Dozer, 1 Yönetim Helikopteri ile müdahale ediliyor. Ayrıca Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Bursa gibi illerden de itfaiye erleri yangın alanına sevk edildi. Alevlerin ise Zaimoglu ve Yesilyurt köylerinde önlem amaçlı evler boşaltılırken, köylülerde ekiplere yardım ediyor. Ayrıca İzmir'den gelen tanker uçak Sapanca gölünden aldığı suyla müdahale ettiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Refik Erdem, "Yangının çıkış nedeni bilmiyoruz. Yangın var diye tüm köyleri uyardık. Köylüler yangına müdahale etmeye gitti ama bir çoğumuz yaşlıyız. Yangın çıkış yerinden 6-7 kilometre uzaklığa kadar yayıldı. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum bu saatte halen geliyorlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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