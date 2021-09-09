Ankara'da orman yangını (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da orman yangını (3)

Ankara'da orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı - Haberler | Güncel

1 KİŞİ GÖZALTINDAÇubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangına sebep olan S.A. gözaltına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. 

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı

'İlişki sırası bendeydi' deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış
"İlişki sırası bendeydi" deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Gülşen Seda Sayan Derya Baykal
Spor Umut Meraş Fatih Terim Lionel Messi Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'da orman yangını (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:11:26. #1.15#

title