Ankara'da orman yangını (3)

1 KİŞİ GÖZALTINDAÇubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangına sebep olan S.A. gözaltına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı