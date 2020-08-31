Ankara'da orman yangını (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da orman yangını (3)

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 12'İNCİ SAATTE SÜRÜYORAnkara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam ediyor.

Ankara'da orman yangını (3)
31.08.2020 03:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 03:57

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 12'İNCİ SAATTE SÜRÜYOR

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.  Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangının büyümesiyle çevre Orman Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip yangına sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte yangına 76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile  müdahale ediliyor. Gün doğumundan itibaren 11 helikopter de yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı 3. Sayfa
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Dünya
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Güncel
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Fatih Dönmez Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Alişan Fatma Girik Pınar Tartan Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Lionel Messi Mauricio Lemos
Daha Fazla Ateş Türk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Ankara'da orman yangını (3) - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 03:58:30. #1.14#
title