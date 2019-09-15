Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

15.09.2019 15:43

Kaynak: DHA

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.Öğlen saatlerinde Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı seyir terası bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Soğuksu Milli Parkı'ndaki özel güvenlik çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.- Ankara