Ankara'da operasyon: Niyete dayalı gözaltı mümkün mü?

Türkiye iç politikasında çok yoğun bir gündem var. HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülüp, meclisin üçüncü büyük partisi HDP'ye kapatma davası açılmasından sonra bu sabah, aralarında İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve HDP'lilerin olduğu çok sayıda...

Türkiye iç politikasında çok yoğun bir gündem var. HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülüp, meclisin üçüncü büyük partisi HDP'ye kapatma davası açılmasından sonra bu sabah, aralarında İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve HDP'lilerin olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki tüm bu süreç ne kadar hukuki?

Kaynak: DailyMotion.com